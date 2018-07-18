Госдума ужесточила ответственность за незаконную организацию азартных игр

СЕГОДНЯ 12:48 2018-07-18T12:48:41+03:00

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В среду 18 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект об усилении уголовной и административной ответственности за незаконную организацию азартных игр. Так, поправки внесут в 171 статью УК РФ, из которых следует, что проведения азартных игр вне игровой зоны, без лицензии или через интернет наказывается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо исправительными работами от 180 до 240 часов. Также возможно ограничение свободы до 4 лет или лишение на срок до 2 лет. В перечень запретов также входит и предоставление помещений для подпольных казино.

Если же незаконная деятельность не преследуется уголовно, то новые поправки предусматривают административную ответственность, штрафы которой варьируются от 800 тысяч до 2 миллионов рублей.

Отдельным пунктом в законопроекте отмечается привлечение несовершеннолетних к деятельности казино. Нахождение в игорном заведении или же работа в нем до 18 лет будет наказываться административным штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей на должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей на юридических лиц.