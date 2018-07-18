2018-07-18T13:27:09+03:00
Политика

Размещение в Японии системы ПРО США препятствует мирному договору с Россией

Такое мнение высказал посол РФ в стране восходящего Солнца Михаил Галузин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Комплекс ПРО Aegis Ashore на кораблеКомплекс ПРО Aegis Ashore на кораблеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Развертывание американских комплексов ПРО Aegis Ashore на территории Японии будет препятствовать процессу заключения мирного договора с Россией. Такое заявление сделал посол РФ в островном государстве Михаил Галузин.

"Размещение этих систем не приблизит решение проблемы мирного договора. Мы считаем необходимым культивировать в наших отношениях позитивную атмосферу и, конечно, такой шаг, как размещение элементов американской глобальной ПРО на территории Японии, созданию такой атмосферы не способствует", — цитирует РИА Новости дипломата.

Напомним, что в декабре прошлого года правительство Японии одобрило размещение Aegis Ashore, предназначенных для борьбы с баллистическими ракетами, на севере и юго-западе своей страны. Установка будет завершена к 2023 году.

В МИД РФ уже раскритиковали такое решение токийских властей и подчеркнули, что развертывание данных комплексов является всего лишь очередным шагом США к созданию регионального сегмента глобальной ПРО.

В японском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, заверили, что установка системы не представляет никакой угрозы для нашей страны. Она якобы направлена лишь на защиту от ракетной угрозы со стороны КНДР, передает сайт kp.ru.

Стоит отметить, что с самого окончания Второй мировой войны Япония и Россия так и не заключили мирного договора. Токио продолжает претендовать на острова Курильской гряды - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, а Москва говорит о том, что суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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