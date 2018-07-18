2018-07-18T13:38:41+03:00
В мире

Посол России в США: секретных договоренностей на встрече Путина и Трампа не было

В мире продолжают обсуждать подробности встречи в Хельсинки президентов РФ и США
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Никаких секретных договоренностей на встрече Путина и Трампа не было, заявили в посольстве РФ в ВашингтонеНикаких секретных договоренностей на встрече Путина и Трампа не было, заявили в посольстве РФ в ВашингтонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посол Российской Федерации в Соединенных штатах Америки дал оценку появившимся слухам, что якобы встреча тет-а-тет в Хельсинки между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом предполагала заключение неких «секретных договоренностей» по различным чувствительным вопросам мировой повестки дня.

По словам российского дипломата, все это не соответствует действительности. И раздувается американскими СМИ и местным истеблишментом искусственно - в русле гневной риторики якобы слишком дружеского общения Трампа с российским президентом в ходе саммита.

«Первая реакция на саммит РФ и США, которую я услышал от американских и журналистов, и политиков — это жесткая критика и жесткое неприятие. Такое ощущение, что некоторые из них просто не слушали, что говорил их президент, и то, как президент отстаивал национальные интересы американского государства», — приводит слова главы российской дипмиссии в Вашингтоне «Ридус».

16 июля в Хельсинки в ходе американо-российского саммита прошла встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе переговоров главы государств наметили шали по выводу отношений двух стран из кризиса, о чем на пресс-конференции и сообщили журналистам.

В то же время, по окончании саммита большинство зарубежных СМИ и американские политики обрушились с критикой на Трампа за «излишне мягкое» отношение к российскому коллеге. После чего, глава Белого дома был вынужден изменить риторику в вопросе предполагаемого «вмешательства РФ» в выборы. В частности, он заявил, что доверяет выводам спецслужб. В Хельсинки же глава Белого дома утверждал, что не видит доказательств воздействия Москвы на волеизъявление американских граждан в ноябре 2016 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы
На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей
"Меркель больше не суперзвезда": Трамп указал канцлеру Германии на ее просчеты в миграционной политике
Правительство Украины вводит запрет на выплату вознаграждений на госпредприятиях
Антонов потребовал предоставить факты по делу о "вмешательстве" РФ в выборы
Россияне получат дополнительный выходной день для диспансеризации
Штукатур выиграл миллион фунтов в лотерее благодаря пропустившей его в очереди женщине
Порошенко заявил о введении санкций ЕС против шести человек, участвующих в строительстве Крымского моста
В ЕС выросли продажи российского автомобиля Lada
"Нафтогаз" предложил новую методику расчета стоимости транзита газа
Трамп назвал встречу с Путиным более успешной, чем с НАТО
Названа причина смерти Игоря Браславского
87% туристов ЧМ-2018 готовы вернуться в Россию
Размещение в Японии системы ПРО США препятствует мирному договору с Россией
Товарный поезд с топливом сошел с рельсов на востоке Канады
Тюменская область и ФАС России развивают конкуренцию в регионе
Госдума ужесточила ответственность за незаконную организацию азартных игр
Жириновский предложил взыскать с ЕС €1 трлн за эксперимент с коммунизмом в РФ
Через 15 лет повышение уровня моря оставит мир без интернета‍
Погибшая в Эймсбери женщина сама нанесла яд себе на запястья
Компания МТС опровергла сообщения о сбоях сети