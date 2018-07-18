Посол России в США: секретных договоренностей на встрече Путина и Трампа не было

СЕГОДНЯ 13:38 2018-07-18T13:38:41+03:00

Никаких секретных договоренностей на встрече Путина и Трампа не было, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Посол Российской Федерации в Соединенных штатах Америки дал оценку появившимся слухам, что якобы встреча тет-а-тет в Хельсинки между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом предполагала заключение неких «секретных договоренностей» по различным чувствительным вопросам мировой повестки дня.

По словам российского дипломата, все это не соответствует действительности. И раздувается американскими СМИ и местным истеблишментом искусственно - в русле гневной риторики якобы слишком дружеского общения Трампа с российским президентом в ходе саммита.

«Первая реакция на саммит РФ и США, которую я услышал от американских и журналистов, и политиков — это жесткая критика и жесткое неприятие. Такое ощущение, что некоторые из них просто не слушали, что говорил их президент, и то, как президент отстаивал национальные интересы американского государства», — приводит слова главы российской дипмиссии в Вашингтоне «Ридус».

16 июля в Хельсинки в ходе американо-российского саммита прошла встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе переговоров главы государств наметили шали по выводу отношений двух стран из кризиса, о чем на пресс-конференции и сообщили журналистам.

В то же время, по окончании саммита большинство зарубежных СМИ и американские политики обрушились с критикой на Трампа за «излишне мягкое» отношение к российскому коллеге. После чего, глава Белого дома был вынужден изменить риторику в вопросе предполагаемого «вмешательства РФ» в выборы. В частности, он заявил, что доверяет выводам спецслужб. В Хельсинки же глава Белого дома утверждал, что не видит доказательств воздействия Москвы на волеизъявление американских граждан в ноябре 2016 года.