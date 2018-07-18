2018-07-18T14:58:38+03:00
Политика

Правительство Украины вводит запрет на выплату вознаграждений на госпредприятиях

Ранее возник скандал в компании "Нафтогаз", когда стало известно о решении выплатить сотрудникам вознаграждения на $46,3 млн "за победу" над "Газпромом" в суде Стокгольма
Екатерина БОЛГОВА
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Киев вводит запрет на выплату вознаграждений на предприятиях после скандала с "Нафтогазом"Киев вводит запрет на выплату вознаграждений на предприятиях после скандала с "Нафтогазом"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинское правительство введет запрет на выплату вознаграждений на госпредприятиях после скандала с бонусами в компании "Нафтогаз Украины".

"Абсолютно взвешенное решение запретить выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман после заседании правительства в среду, 18 июля.

При этом он отметил, что поддерживает идею "достойных зарплат и премий" на госпредприятиях для борьбы с коррупцией.

"Относительно жадности, чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддерживать не могу", - подчеркнул глава кабмина, передает ТАСС.

Напомним, скандал разгорелся на Украине после того, как стало известно, что наблюдательный совет "Нафтогаза" решил выплатить сотрудникам бонусы на общую сумму 46,3 млн долларов "за победу" над "Газпромом" в арбитражном суде Стокгольма. Коммерческий директор компании Юрий Витренко отметил, что вознаграждения получили около 40 человек, работающие над арбитражным процессом.

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