2018-07-18T14:58:47+03:00
Политика

Антонов потребовал предоставить факты по делу о "вмешательстве" РФ в выборы

На данный момент все обвинения американцев строятся по принципу "весьма вероятно"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол РФ в США Анатолий АнтоновПосол РФ в США Анатолий АнтоновФото: Евгения ГУСЕВА
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Посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал подкрепить фактами заявления о том, что Россия якобы вмешалась в выборы американского президента в 2016 году. На данный момент все это дело строится лишь на подозрениях по принципу "весьма вероятно", подчеркнул дипломат.

"Что касается так называемого российского вмешательства, я немножко перефразирую очень модную сейчас поговорку, которую и журналисты наши используют: "Из ста мышей никогда не сделаешь одного тигра". Поэтому сколько бы ни было подозрений, главное наше требование - факты на стол", - цитирует "Интерфакс" Антонова.

По его словам, сейчас Соединенные Штаты и западные страны сначала бездоказательно обвиняют во всем Россию и лишь потом пытаются разговаривать. Что касается "вмешательства" в президентские выборы - на сегодняшний день никаких серьезных фактов представлено не было. Поэтому все обвинения в отношении Москвы можно считать "чепухой", считает посол.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По итогам переговоров, хозяин Белого дома заявил, у него нет оснований не верить своему коллеге, а тот категорически отрицает вмешательство в избирательный процесс.

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