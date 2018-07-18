2018-07-18T15:26:34+03:00
Экономика

Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»

Объем финансирования проекта составит около 5 миллиардов рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Глава "Росатома" Алексей ЛихачевГлава "Росатома" Алексей ЛихачевФото: Тимур ХАНОВ
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Государственные корпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики». Предприятие будет заниматься разработкой системы управления полным жизненным циклом изделия (PLM-системы) в рамках импортозамещения. По данным пресс-службы Ростеха, объем финансирования проекта составит около 5 миллиардов рублей.

"Создаваемое программное обеспечение позволит в цифровом виде управлять жизненным циклом сложных изделий на всех этапах: от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПО оно позволит изменять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать проведение маркетинговых исследований.

Планируется, что потребителями создаваемого продукта будут компании предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Создание и внедрение системы позволит не тратить деньги на закупки иностранного программного обеспечения.

Цикл разработки программного продукта составит около пяти лет. Финансирование проекта будет осуществляться за счет субсидии Минпромторга России и внебюджетных средств, передает ТАСС.

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