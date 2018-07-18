2018-07-18T15:44:11+03:00
В мире

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €4,34 млрд

Американская корпорация была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства ЕС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕСЕврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕСФото: REUTERS
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Европейская комиссия обязала американскую корпорацию Google выплатить штраф в размере 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Об этом рассказала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"В нашем случае речь идёт о трёх типах ограничений, которые Google наложил на производителей Android-устройств и сетевых операторов, чтобы гарантировать, что трафик на устройствах Android поступает в поисковую систему Google", — приводятся ее слова на сайте ЕК.

Речь идет в частности о незаконных ограничениях наложенных на производителей мобильных устройств. Так, компания пыталась закрепить свое доминирующее положение на рынке, вынуждая Android предустанавливать браузер и поисковик Google на всю свою продукцию. Невыполнение этого условия грозило отказом в лицензировании размещения онлайн-магазина Play Market.

С этой же целью корпорация платила ряду крупных производителей, а также препятствовала им устанавливать на своих устройствах службы Google, если хотя бы одна модель смартфона или другого гаджета включала в себя альтернативные браузеры или поисковики.

Компании дали 90 дней на то, чтобы исправить все выявленные на территории Европы нарушения. В противном случае в отношении Google будет выписан дополнительный штраф в размере 5% от мирового оборота компании.

Напомним, что в прошлом году ЕК уже наказывала корпорацию за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Меры были приняты после того, как выяснилось, что поисковые системы Google выдают информацию о коммерческих партнерах организации в первых строчках, передает сайт kp.ru.

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