2018-07-18T16:03:10+03:00
Политика

Мэй заявила, что США поддерживают Британию по вопросу об отравлении в Солсбери

Премьер рассказала о существовании единого международного фронта против РФ
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Британский премьер-министр Тереза МэйБританский премьер-министр Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия не может продолжать безнаказанно осуществлять действия, схожие с инцидентом в городе Солсбери. Она отметила, что во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсуждала эту тему, и американский лидер поддержал ее в деле об отравлении.

«Я действительно подняла этот вопрос перед президентом Трампом после нападения в Солсбери, когда мы смогли возложить вину за произошедшее на Россию. США, как и многие другие страны, предприняли действия против России, что продемонстрировало единый международный фронт против РФ, который стал очень четким посланием, что мы не принимаем такого поведения. Это не то поведение, которое Россия может осуществлять безнаказанно, и мы продолжим действовать вместе», - передают SkyNews слова Терезы Мэй в британском парламенте во время последнего раунда ответов на вопросы депутатов Палаты общин перед парламентскими каникулами.

Напомним, в городе Солсбери, Великобритания, 4 марта был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В произошедшем инциденте Лондон обвинил Россию, однако никаких доказательств этому предоставлено так и не было. Более того, российские дипломаты не раз указывали на многочисленные несостыковки в версии Скотланд-ярда.

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