Пассажир снял на видео падение самолета изнутри салона

СЕГОДНЯ 17:12 2018-07-18T17:12:11+03:00

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В Южной Африке потерпел крушение самолет. Момент падения заснял один из пассажиров, сидевший напротив левого крыла самолета. На кадрах видеозаписи видно, как горит один из двигателей, и лайнер на высокой скорости падает на землю. У самолета отказал двигатель вскоре после взлета. Он врезался в молочную фабрику, которая находится в нескольких километрах от аэропорта.

«Становится все хуже. Все очень плохо», — сказал путешественник за кадром, когда самолет начало трясти сильнее.

После падения воздушного судна экран становится черным, но следом в кадре возникает задымленный салон лайнера, звучат стоны боли пассажиров. Начинается эвакуация выживших людей и возможное оказание помощи.

В результате авиакатастрофы погибли два человека: один из них умер на месте, второй скончался в больнице. Оба пилота воздушного судна находятся в критическом состоянии. В результате аварии также пострадал 20-летний фермер Тхабанг Молото, который находился на земле во время происшествия. Из-за падения самолета он потерял обе ноги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660724" frameborder="0"></iframe> Аэрофобам лучше не смотреть. Крушение самолета. Снято изнутри..Храбрый пассажир снял крушение самолета в ЮАР, когда находился в том самом самолете! Удивительно, но не слышно ни криков, ни визгов на фоне. Спокойный и сдержанный комментарий за кадром.

Как сообщает издание news.com.au, предварительный отчет произошедшего будет опубликован в течение 30 дней.