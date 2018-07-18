2018-07-18T17:12:11+03:00
Происшествия

Пассажир снял на видео падение самолета изнутри салона

В результате авиакатастрофы погибли два человека [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В результате происшествия погибли 2 человекаВ результате происшествия погибли 2 человекаФото: Александр ГЛУЗ
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В Южной Африке потерпел крушение самолет. Момент падения заснял один из пассажиров, сидевший напротив левого крыла самолета. На кадрах видеозаписи видно, как горит один из двигателей, и лайнер на высокой скорости падает на землю. У самолета отказал двигатель вскоре после взлета. Он врезался в молочную фабрику, которая находится в нескольких километрах от аэропорта.

«Становится все хуже. Все очень плохо», — сказал путешественник за кадром, когда самолет начало трясти сильнее.

После падения воздушного судна экран становится черным, но следом в кадре возникает задымленный салон лайнера, звучат стоны боли пассажиров. Начинается эвакуация выживших людей и возможное оказание помощи.

В результате авиакатастрофы погибли два человека: один из них умер на месте, второй скончался в больнице. Оба пилота воздушного судна находятся в критическом состоянии. В результате аварии также пострадал 20-летний фермер Тхабанг Молото, который находился на земле во время происшествия. Из-за падения самолета он потерял обе ноги.

Аэрофобам лучше не смотреть. Крушение самолета. Снято изнутри..Храбрый пассажир снял крушение самолета в ЮАР, когда находился в том самом самолете! Удивительно, но не слышно ни криков, ни визгов на фоне. Спокойный и сдержанный комментарий за кадром.

Как сообщает издание news.com.au, предварительный отчет произошедшего будет опубликован в течение 30 дней.

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