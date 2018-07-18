2018-07-18T17:50:52+03:00
Общество

В Москве открыт межведомственный штаб МИД и Минобороны

Он будет находиться в контакте с гуманитарным «Центром приема, распределения и размещения беженцев» в Сирии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Центр будет заниматься мониторингом возвращения всех временно-перемещенных лиц и сирийских беженцевЦентр будет заниматься мониторингом возвращения всех временно-перемещенных лиц и сирийских беженцевФото: REUTERS
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В рамках международных усилий для оказания помощи по возвращению сирийских беженцев в места постоянного проживания на территории Сирии создан «Центр приема, распределения и размещения беженцев». Он будет заниматься мониторингом возвращения всех временно-перемещенных лиц и сирийских беженцев из зарубежных стран в места постоянного проживания, обеспечением их гуманитарной помощью, медикаментами, предметами первой необходимости, а также стройматериалами и другого материального имущества, в том числе из других стран.

Для координации работы Центра и выполнения запланированных мероприятий в Москве создан и начал работу Межведомственный штаб Минобороны России и МИД России на базе Национального центра управления обороной России.

"Информация об инициативе России по решению проблемы возвращения в свои дома сирийских беженцев по дипломатическим каналам доводится до профильных подразделений Организации Объединенных Наций, а также посольств России в 36 странах, на территории которых в настоящее время находится наибольшее число сирийских беженцев", - отметили в новом штабе.

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