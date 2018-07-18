2018-07-18T17:53:33+03:00
Политика

Киев запросил разъяснений у Вашингтона по переговорам Путина и Трампа

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла встреча президентов России и США
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Украина запросила разъяснений у США по переговорам американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным о возможных предложениях по урегулированию обстановке в Донбассе.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник, Киев предложил Вашингтону официально подтвердить или опровергнуть заявление российского лидера о том, что на встрече с Трампом рассматривались «новые предложения по урегулированию ситуации»на востоке Украины.

«Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-США.

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры в разных форматах продолжались 3 часа 50 минут, беседа тет-а-тет заняла 2 часа 10 минут. Лидеры двух стран обсудили российско-американское экономическое сотрудничество, а также международные вопросы.

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