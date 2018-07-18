2018-07-18T18:13:22+03:00
Экономика

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о роли счастья в экономике

Министр выступил на Московском урбанистическом форуме
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Владимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме 18 июля 2018 годаВладимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме 18 июля 2018 годаФото: REUTERS
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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал участникам Московского урбанистического форума, что, по его мнению, является одним из самых значимых факторов экономического роста.

По глубокому убеждению политика, это человеческое счастье.

«Если посмотреть на современную экономику постиндустриального типа и посмотреть вообще, является ли счастье фактором экономического роста — так задать вопрос, то по мере продвижения экономики вперёд от аграрного типа к пост-индустриальному роль счастья конкретного человека очень серьёзно возрастает», — цитирует РИА Новости Орешкина.

Со слов главы Минэкономразвития РФ, это связано тем, что растёт влияние, которое человек оказывает воплощением своих идей в жизнь.И это является прямым отражением на экономику и на пространство вокруг нее.

17 июля в российской столице открылся Московский урбанистический форум. 18 июля на нем выступил президент России Владимир Путин.

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