2018-07-18T18:18:04+03:00
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки НДС

Согласно документу, с января следующего года размер налога увеличится с 18 до 20 процентов
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДСГосдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДСФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 18 июля, Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Документ предполагает увеличение размера налога с 18 до 20 процентов с января следующего года. При этом будут сохранены все льготные ставки, а также сохранятся права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг.

Кроме того, документ продлевает до 2025 года действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым и Севастополь, а также при авиаперевозках на Дальний Восток и в Калининградскую область.

Законопроект также подразумевает сохранение взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22 процентов. Одновременно предлагается оставить ставку взноса в десять процентов на зарплаты сверх установленной предельного размера.

До 2025 года продлевается действие пониженных тарифов взносов на обязательное пенсионное обеспечение и страхование для некоммерческих и благотворительных организаций.

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