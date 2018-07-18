2018-07-18T18:51:55+03:00
Общество

Экс-начальник МУРа Вкитор Трутнев получил пять лет условно по делу о коррупции

Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-начальник Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор Виктор ТрутневЭкс-начальник Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор Виктор ТрутневФото: скриншот видео
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В среду, 18 июля, бывший глава Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор Виктор Трутнев получил пять лет колонии условно. Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд (МГВС), признав Трутнева виновным в посредничестве мошенничеству.

"Признать Трутнева виновным по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему условное наказание в виде пяти лет колонии с испытательным сроком на три года", - заявил судья.

Суд также ранее переквалифицировал обвинение экс-начальнику МУРа с посредничества во взяточничестве на покушение на мошенничество.

"Суд приходит к выводу, что действия Трутнева должны быть переквалифицированы на ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщается в приговоре.

Кроме того, суд приговорил других фигурантов этого дела - бывших офицеров Балашихинского межрайонного отдела УФСБ. Алексей Винокуров получил три года условно, Денис Семенов - четыре года условно, Артур Юсуфов - четыре с половиной года условно. А также они приговорены к штрафам до 500 тысяч рублей, передает ТАСС.

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