Экс-начальник МУРа Вкитор Трутнев получил пять лет условно по делу о коррупции

СЕГОДНЯ 18:51 2018-07-18T18:51:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 июля, бывший глава Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майор Виктор Трутнев получил пять лет колонии условно. Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд (МГВС), признав Трутнева виновным в посредничестве мошенничеству.

"Признать Трутнева виновным по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему условное наказание в виде пяти лет колонии с испытательным сроком на три года", - заявил судья.

Суд также ранее переквалифицировал обвинение экс-начальнику МУРа с посредничества во взяточничестве на покушение на мошенничество.

"Суд приходит к выводу, что действия Трутнева должны быть переквалифицированы на ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщается в приговоре.

Кроме того, суд приговорил других фигурантов этого дела - бывших офицеров Балашихинского межрайонного отдела УФСБ. Алексей Винокуров получил три года условно, Денис Семенов - четыре года условно, Артур Юсуфов - четыре с половиной года условно. А также они приговорены к штрафам до 500 тысяч рублей, передает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За что «закрыли» столичного генерала

Московский гарнизонный военный суд дал санкцию на арест Виктора Трутнева, в начале 2000-х возглавлявшего московский угрозыск (подробности).