"Нафтогаз" готов рассматривать мировую с "Газпромом"

СЕГОДНЯ 19:48 2018-07-18T19:49:03+03:00

Компания рассмотрит предложения, если они не помешают переговорам по заключению нового газового контракта

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Компании "Нафтогаз Украины" готова рассматривать мировое соглашение с "Газпромом" по делу о споре в Стокгольмском арбитраже. Как заявил глава компании Андрей Коболев, это будет возможно, если такое соглашение не помешает переговорам по заключению нового газового контракта.

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока - 2 ", - сказал Коболев, передает пресс-служба "Нафтогаза".

Он отметил, что на состоявшихся накануне в Берлине трехсторонних переговорах с участием России, Украины и ЕС, был согласован подход, по которому новый договор должен регулироваться европейским правом.

"Без его применения на украинском рынке газа любой контракт с "Газпромом" просто не имеет смысла", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров не исключил возможность мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом".