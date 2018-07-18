«Очередная ложь Daily Mail»: пользователи соцсетей не увидели «испуг» Мелании Трамп на встрече с Путиным

СЕГОДНЯ 20:06 2018-07-18T20:18:21+03:00

Британское издание назвало испуганным взгляд первой леди после рукопожатия с президентом России [видео]

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Пользователи социальных сетей обратили внимание на необычное поведение жены президента США Мелании Трамп во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

Британское издание Daily Mail опубликовало видео, в котором Мелания, улыбаясь, пожимает российскому президентоу руку, а затем резко меняет выражение лица. Газета назвала испуганным взгляд первой леди, но пользователи соцсетей с таким определением не согласились.

"Она не выглядит испуганной", — написал один из читателей.

Второй отметил, что Мелания Трамп всегда быстро меняет выражение лица, но это выражение не является испуганным.

"Очередная ложь Daily Mail", — подытожил пользователь с ником BrianFantana15.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Переговоры двух президентов продолжались в общей сложности около четырех часов.

Ранее общественность не раз обсуждала поведение Мелании Трамп на публике. Так, она отказывалась от поданной руки своего мужа, а в феврале не стала делать совместное фото с ним.