В Сирии Россия создала Центр приема, распределения и размещения беженцев

СЕГОДНЯ 20:36 2018-07-18T20:36:49+03:00

По данным Минобороны РФ, для беженцев подготовлено более 336 тысяч мест

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В Сирии по согл сованию с властями Россия создала Центр приема, распределения и размещения беженцев. Как сообщили в Минобороны РФ, Центр будет заниматься организацией доставки в страну гуманитарной помощи и помощью беженцам.

"В рамках международных усилий для оказания помощи по возвращению сирийских беженцев в места постоянного проживания Российской Федерацией по согласованию с руководством Сирийской Арабской Республики на территории Сирии создан Центр приема, распределения и размещения беженцев", - говорится в сообщении военного ведомства.

В частности, в задачи Центра войдет мониторинг возвращения всех беженцев из других стран в места постоянного проживания, организация доставки на территорию Сирии гуманитарной помощи, помощь в восстановлении системы здравоохранения.

В Москве также сформирован межведомственный штаб Минобороны РФ и МИД России на базе Национального центра управления обороной РФ для уоординации работы Центра.

"Информация об инициативе России по решению проблемы возвращения в свои дома сирийских беженцев по дипломатическим каналам доводится до профильных подразделений Организации Объединенных Наций, а также посольств Российской Федерации в 36 странах", - сообщили в Минобороны.

На сайте МО размещен специальный бюллетень с данными о возвращении сирийских беженцев, которые будут постоянно обновляться.