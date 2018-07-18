У Юпитера обнаружились 12 новых спутников

СЕГОДНЯ 21:01 2018-07-18T21:01:39+03:00

Диаметр одного из них не превышает 1 км

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Американские астрономы под руководством Скотта Шепарда из Научного института Карнеги обнаружили 12 новых спутников Юпитера. Теперь число спутников планеты-гиганта составляет 79, передает портал Space.com.

Ученые проводили исследования, чтобы найти гипотетическую "Планету 9", которая, по некоторым теориям, расположена далеко за орбитой Плутона. Во время наблюдений в объектив телескопа попали новые спутники Юпитера.

Отмечается, что один из новых спутников является довольно необычным, его диаметр не превышает 1 километра. Самый маленьких из спутников получил название Valetudo, он обращается вокруг Юпитера за полтора земных года и, как считают ученые, есть вероятность того, что в будущем это небесное тело может столкнуться с одной из многочисленных лун Юпитера.

"Это - нестабильная ситуация. В случае лобового столкновения это небесное тело распадется на осколки, а затем они обратятся в пыль", - заявил руководитель группы астрономов Скотт Шепард.

По его словам, не исключено, что спутник Valetudo как раз и образовался в результате такого столкновения спутников.