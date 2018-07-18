«Роснано» впервые выплатило государству около 50% своей годовой прибыли - 537 млн. рублей

18 Июль 22:26 2018-07-18T22:26:26+03:00

Компания работает с прибылью уже четыре года

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По итогам 2017 года компания «Роснано» выплатила дивиденды на 537,5 млн. рублей. Напомним, основной и единственный акционер АО - государство. Поэтому все деньги будут перечислены в бюджет.

В компании сообщают, что решение о выплате дивидендов было принято Росимуществом на годовом собрании акционеров. 2017 год «Роснано» закончило с прибылью в 1,057 млрд. рублей. Около 50% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерской отчетности выплачены государству. Это произошло впервые.

- Первая выплата дивидендов в пользу государства подтверждает, что самофинансируемая стратегия развития наноиндустрии уже запущена, - заявил исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский. - Вклад государства в «Роснано» окупился за счет налогов новых производств наноиндустрии, а устойчивый финансовый результат позволил нам впервые распределить половину прибыли единственному акционеру.

В компании отмечают, что уже четвертый год АО работает с прибылью.