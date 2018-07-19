2018-07-19T01:49:12+03:00
Происшествия

Вооруженные налетчики ограбили офис Бинбанка в Москве

Два преступника с пистолетом забрали деньги из кассы и скрылись, их ищет полиция
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Офис Бинбанка в Москве подвергся вооруженному нападениюОфис Бинбанка в Москве подвергся вооруженному нападениюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 18 июля, два вооруженных пистолетом налетчика ограбили офис Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве. Преступники, один из которых был мотоциклетном шлеме, забрали из кассы деньги и скрылись с добычей. К счастью, никто не пострадал. Грабителей ищет полиция.

«На офис банка на Ленинградском проспекте было совершено вооруженное нападение, в результате которого двое преступников похитили из кассы денежные средства. Пострадавших среди клиентов и сотрудников отделения нет», - сообщили в пресс-службе банка.

Представители кредитной организации отмечают, что служба безопасности Бинбанка и сотрудники столичной полиции на месте выясняют все детали происшествия. Сумма, похищенная налетчиками, не называется.

Как уточняет ТАСС, ограбление произошло в здании, расположенном по адресу Ленинградский проспект, д. 75Б.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что неделю назад в Москве жертвой разбойного нападения стал житель Дагестана, приехавший в столицу покупать квартиру. Грабители отобрали у него портфель с деньгами – 5,7 миллиона рублей.

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