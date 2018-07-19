2018-07-19T03:40:53+03:00
Политика

Постпред США назвала Совет по правам человека «главным провалом» ООН

Никки Хейли заявила, что в состав членов СПЧ входят «самые большие нарушители прав человека»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский постпред при ООН Никки ХейлиАмериканский постпред при ООН Никки ХейлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский постпред при ООН Никки Хейли назвала Совет по правам человека (СПЧ) «главным провалом» Всемирной организации.

«С момента, когда я пришла (в ООН), и до настоящего момента в состав членов СПЧ входят самые большие нарушители прав человека: диктаторские режимы Кубы, Китая и Венесуэлы входят в него», - заявила она в ходе выступления по поводу выхода Соединенных Штатов из Совета.

Напомним, Никки Хейли сменила Саманту Пауэр на посту посла США в Организации Объединенных Наций в январе 2017 года.

Она продолжила, упрекнув СПЧ в том, что он якобы «игнорирует преступления режимов на Кубе, в Зимбабве и в Китае».

«СПЧ — это главный провал ООН», - приводит слова Хейли ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что Штаты вышли из состава Совета ООН по правам человека в июне, обвинив СПЧ в лицемерии, корыстности и предвзятости по отношению к Израилю.

В российском постпредстве выразили сожаление по поводу непонимания или нежелания США признавать, что этот орган ООН «призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран».

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