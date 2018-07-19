Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»

СЕГОДНЯ 03:50 2018-07-19T04:17:36+03:00

Его автор сенатор-республиканец утверждает, что закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности «спасет союзников по НАТО»

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Конгресс США вскоре рассмотрит законопроект о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе, предполагающий введение санкций против строящегося газопровода «Северный поток – 2».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в документе предлагается «наказывать долларом» инвесторов российского проекта и поощрять тех, кто покупает газ у Соединенных Штатов. Его автор – сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо – заявил, что такой закон позволит европейским союзникам по НАТО избежать «политических манипуляций и принуждений со стороны России» и ускорит экспорт голубого топлива из Штатов.

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе или «Закон ESCAPE» повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы», - говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его официальном сайте.

Напомним, выступая на совместной с британским премьером Терезой Мэй пресс-конференции, президент США Дональд Трамп назвал строительство газопровода «Северный поток – 2», который должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию с Германией в обход Украины, «большой ошибкой».

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель делает «ужасную вещь», поддерживая этот проект. Трамп уточнил: «трагедия» состоит в том, что «миллиарды и миллиарды долларов пойдут из Германии в Россию».

Правда, через несколько дней, вернувшись в Вашингтон после встречи с президентом России в Хельсинки, он признал право ФРГ участвовать в проекте, хоть и посетовал, что Берлин многое теряет, – дескать, лучше бы немцы покупали американский газ.