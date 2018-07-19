2018-07-19T10:15:08+03:00
Общество

В Росавтодоре сообщили о планах по расширению сети федеральных дорог

К 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на треть
Евгений ЧЕРНЕНКО
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К 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на третьК 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на третьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Росавтодор намерен всерьез заняться приведением всех федеральных трасс в соответствующее мировым стандартам состояние. До 2021 года в федеральную собственность перейдет девять тысяч километров региональных дорог. А уже к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет примерно на треть.

Как рассказали в ведомстве, трассы под управлением Росавтодора будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния.

«На покрытии проезжей части не должно быть проломов, просадок, выбоин и других дефектов. Также предусмотрены требования к дорожным знакам, разметке и светофорам», - отметили в ведомстве.

Все переведенные в полное ведение Росавтодора магистрали будут содержаться за счет федерального бюджета. За региональные трассы продолжат отвечать власти субъектов, сообщает газета «Известия».

Отметим, сейчас протяженность федеральных трасс составляет порядка 50 тысяч километров, и после перевода увеличится на 17 тысяч километров. Федеральные дороги обслуживаются за счет госказны.

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