2018-07-19T10:58:21+03:00
Политика

Минобороны показало впервые на видео ракетный комплекс "Авангард"

Гиперзвуковая ракета способна обходить любые системы ПРО [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Министерство обороны РФМинистерство обороны РФФото: Анастасия Осипова
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Министерство обороны Российской Федерации анонсировало завершение разработки ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком.

Авангард.

Российское оборонное ведомство впервые продемонстрировало видеоролик, на котором показан сам запуск ракеты.

Также в мультипликационной форме дополнено, как боезаряд без особых проблем может обходить системы ПРО.

«Планирующий крылатый блок ракетного комплекса «Авангард» способен лететь с гиперзвуковой скоростью, совершать управляемое маневрирование, как боковое, так и по высоте, что обеспечивает его неуязвимость», — прокомментировал запуск новинки отечественного оборонпрома заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

В Минобороны подчеркнули, Россия продолжает наращивать и реализовывать проекты, которые в значительной степени укрепят безопасность государства. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении страны и ее союзников, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Новейшее русское оружие Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

КСТАТИ

"Авангард", "Сармат" и "Кинжал": что такое новейшее русское оружие

Общая особенность новых видов вооружения (кроме подводного беспилотника) – преодоление позиционных районов ПРО с широкими возможностями маневрирования по курсу и высоте. Все видео, показанные Путиным - комбинация реальных съемок боевой техники и инфографики (подробности)

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