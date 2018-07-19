Российская эскадрилья отработала поражение целей ракетами "Кинжал"

СЕГОДНЯ 10:29 2018-07-19T10:56:55+03:00

Минобороны сообщило о проведении учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31 Фото: скрин с видео

Учебные запуски проводились с истребителей МиГ-31 и в сопровождении бомбардировщика Ту-22М3 [видео]

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В начале июля 2018 года были проведены учебные запуски новейших гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал". Отработка поражения наземных и морских целей осуществлялась с истребителей МиГ-31 в сопровождении дальнего бомбардировщика Ту-22М3, который также был оснащен авиационной боеголовкой. Такое заявление сделал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Кинжал.

По его словам, летно-тактическое учение проводилось совместно с экипажами Дальней авиации в первой декаде второго летнего месяца. В результате воздушных маневров все поставленные задачи были выполнены на высоком уровне и в установленные сроки.

"Проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп", - цитирует ТАСС замглавнокомандующего.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне была раскрыта дальность поражения "Кинжала". Так, ракета способна достигать цели, которые находятся на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Речь идет, прежде всего, о "Кинжале", используемом истребителями МиГ-31К.

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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