Путин подписал указ о званиях «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации»

СЕГОДНЯ 10:33 2018-07-19T10:33:53+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в РФ появляются два новых звания: «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ». Одновременно с этим утверждаются положения о нововведениях, а также вносятся изменения в законодательство России о госнаградах.

Подобную идею о званиях предложил Владимир Соловьев, глава Союза журналистов Росиии, во время встречи Путина с главными редакторами российских СМИ. По словам телеведущего, нынешние награды не учитывают профессию журналиста, из-за чего звания, которые получают журналисты, косвенно относятся к их деятельности: например, «Заслуженный работник культуры РФ» или «Заслуженный работник связи РФ».

Владимир Путин поддержал выдвинутую идею и поручил администрации проработать вопрос. По словам российского лидера, профессия журналиста - интересная, очень важная, сложная, и, как это ни печально, подчас опасная, но очень нужная.

В законодательстве РФ предусматривается более 60 почетных званий для заслуженных работников в разных направлениях и сферах деятельности.