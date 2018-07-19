2018-07-19T10:47:27+03:00
Общество

В России разработают и введут собственную систему краш-тестов автомобилей

Об это рассказали в Росстандарте
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В России могут появиться национальные краш-тесты автомобилейВ России могут появиться национальные краш-тесты автомобилейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Росстандарте рассказали, что уже полным ходом занимаются разработкой национальной методики проведения краш-тестов автомобилей. Отечественная методика, которая призвана повысить безопасность машин на российском рынке, будет называться RuNCAP.

«Национальная система краш-тестов поможет в решении поставленных перед государством задач по обеспечению безопасности автомобильной техники в нашей стране», — сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Со слов главы ведомства, России необходимо развивать методику краш-тестов, а также всю необходимую техническую лабораторную базу. Что, в свою очередь, даст возможность российским автопроизводителям получать доступ к технологиям оценки безопасности своей продукции непосредственно в своей стране.

Что до самой новинки, то она будет включать в себя два базовых испытания и испытания систем активной безопасности (курсовая стабилизация, системы предотвращения ДТП, адаптивный круиз-контроль и так далее).

Чуть позже, как рассказали в Росстандарте, появится технический комитет по стандартизации. Он будет заниматься разработкой необходимых стандартов и требований. При этом результаты краш-тестов планируется размещать в специально созданных реестрах, к которым будут иметь доступ все потребители без исключения, сообщает газета «Известия».

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