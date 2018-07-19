ЕК может назначить Венгрии санкции из-за законов о нелегальной иммиграции

СЕГОДНЯ 11:07 2018-07-19T11:07:20+03:00

У страны будет два месяца, чтобы отреагировать на официальное уведомление о проблемных документах

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Еврокомиссия (ЕК) планирует 19 июля начать санкционную процедуру против Венгрии. Причиной этому послужил одобренный ранее парламентом страны пакет законов «Стоп Сорос», по которому предусматривается уголовное наказание для тех организаций, которые поддерживают нелегальную иммиграцию.

Процедура начнется в тот момент, когда Еврокомиссия направит Венгрии официальное уведомление о «проблемных» законах. У властей страны будет один или два месяца на то, чтобы отреагировать на заявление первого этапа о нарушениях закона ЕС о предоставлении убежища. В противном случае, если ответ не понравится или ЕК его не получит вовсе, то появится возможность рассмотрения передачи дела в Европейский суд. По информации газеты Daily News Hungary, следующим шагом может стать лишение права голоса в Совете ЕС Будапешта.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Венгрии введут уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам. Документ «Стоп Сорос» получил свое название в честь американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса.