2018-07-19T11:07:20+03:00
Политика

ЕК может назначить Венгрии санкции из-за законов о нелегальной иммиграции

У страны будет два месяца, чтобы отреагировать на официальное уведомление о проблемных документах
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
ЕК пригрозила Венгрии санкциями из-за пакета законов «Стоп Сорос»ЕК пригрозила Венгрии санкциями из-за пакета законов «Стоп Сорос»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Еврокомиссия (ЕК) планирует 19 июля начать санкционную процедуру против Венгрии. Причиной этому послужил одобренный ранее парламентом страны пакет законов «Стоп Сорос», по которому предусматривается уголовное наказание для тех организаций, которые поддерживают нелегальную иммиграцию.

Процедура начнется в тот момент, когда Еврокомиссия направит Венгрии официальное уведомление о «проблемных» законах. У властей страны будет один или два месяца на то, чтобы отреагировать на заявление первого этапа о нарушениях закона ЕС о предоставлении убежища. В противном случае, если ответ не понравится или ЕК его не получит вовсе, то появится возможность рассмотрения передачи дела в Европейский суд. По информации газеты Daily News Hungary, следующим шагом может стать лишение права голоса в Совете ЕС Будапешта.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Венгрии введут уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам. Документ «Стоп Сорос» получил свое название в честь американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В России предлагают снизить налог для самозанятых
Голодец заняла место Мутко в Совете при президенте России по спорту
Запуск второй линии "Ямал СПГ" состоится в начале августа
Минобороны показало впервые на видео ракетный комплекс "Авангард"
Израиль принял скандальный закон о еврейском характере государства
В России разработают и введут собственную систему краш-тестов автомобилей
Минобороны начало первые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон"
Путин подписал указ о званиях «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации»
Российская эскадрилья отработала поражение целей ракетами "Кинжал"
В Самарской области за время ЧМ 2018 побывали больше полумиллиона иностранцев
В Росавтодоре сообщили о планах по расширению сети федеральных дорог
Полиция установила подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей
В России могут начать увольнять работников из-за утраты доверия