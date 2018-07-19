Запуск второй линии "Ямал СПГ" состоится в начале августа

СЕГОДНЯ 11:09 2018-07-19T11:09:35+03:00

"Новатэк" введет очередь в эксплуатацию с опережением графика на несколько месяцев

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Вторая линия завода по сжижению газа "Ямал СПГ" будет запущена уже в начале августа 2018 года. Такое заявление сделал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Изначально планировалась, что вторая очередь будет приведена в действие лишь в сентябре-октябре этого года.

"Ямал СПГ" мы с партнерами реализуем с опережением графика, мы ожидаем запуск второй очереди уже в первой декаде августа, и в начале следующего года запустим проект на полную мощность", - цитирует ТАСС главу компании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что первая линия завода была запущена 8 декабря 2017 года президентом России Владимиром Путиным. Он же в тот день дал старт загрузке топливом первого танкера-газовоза "Кристоф де Маржери".

Напомним, 50,1% "Ямал СПГ" принадлежит "Новатэку", по 20% делят французская Total и китайская CNPC, 9,9% находятся в распоряжении Фонда "Шелкового пути". Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения и предполагает запуск всего трёх технологических производственных очередей.