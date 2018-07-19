В Госдуме приняли закон о создании в России апелляционных и кассационных судов

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-19T16:05:25+03:00

Новые судебные инстанции будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые судебные инстанции будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты

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В России появятся апелляционные и кассационные суды, которые будут призваны существенно разгрузить и без того закруженную судебную систему. 18 июля депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект о «Создании отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции».

Документ включает в себя создание пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции, которые будут действовать в соответствующих судебных округах.

«Принятие данного федерального конституционного закона позволит обеспечить в подсистеме судов общей юрисдикции необходимую структурированность судебных инстанций, независимость и самостоятельность их функционирования», - говорится в пояснительной записке парламентариев к утвержденному документу.

В частности, в кассационные и апелляционные округа войдут по несколько субъектов федерации. Апелляционные и кассационные жалобы больше не будут подсудны там, где дело рассматривалось в первой инстанции.

Кроме того, кассационные суды станут вышестоящей инстанцией как для федеральных судов общей юрисдикции, так и для остальных мировых судей. Новые судебные инстанции будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, пишет «Российская газета».