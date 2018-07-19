2018-07-19T11:24:37+03:00
Политика

Голодец заняла место Мутко в Совете при президенте России по спорту

Глава государства Владимир Путин изменил состав консультативного органа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга ГолодецВице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга ГолодецФото: Евгения ГУСЕВА
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Вице-премьер правительства по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец вошла в состав Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, заняв место заместителя председателя кабмина Виталия Мутко.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в мае этого года политик был назначен на должность вице-премьера правительства по строительству и региональной политике. Голодец же до становления вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма курировала социальную сферу.

Между тем, согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации указу, в состав консультативного органа были внесены и другие изменения.

Так, президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков занял в Совете освободившееся место бывшего главы организации Александра Жукова. Также в состав органа вошли начальник Контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков, президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В свою очередь, руководитель Союза ММА Федор Емельяненко и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко были исключены из Совета.

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