2018-07-19T11:30:02+03:00
Общество

В России предлагают снизить налог для самозанятых

Новая инициатива Минфина также предусматривает предоставление налогового вычета в размере 30 тысяч рублей
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Новая инициатива государства предусматривает предоставление налогового вычета самозанятым в размере 30 тысяч рублейНовая инициатива государства предусматривает предоставление налогового вычета самозанятым в размере 30 тысяч рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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В России намерены сделать существенное налоговое послабление для самозанятых граждан. В кабинет министров направлена новая концепция налога на профессиональный доход (НПД), которую подготовило Министерство финансов страны.

Новая мера, которая призвана мотивировать самозанятых к переходу на новый режим работы, также предусматривает предоставление налогового вычета в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, инициатива включает в себя возможность введение для физлиц налогового сбора на уровне 2,5 — 4,5% от выручки, в зависимости от адресата услуги. Что касается предоставляющих услуги юридических лиц, то для ни планка налога будет на уровне 4,5%.

При этом, на страховые взносы пойдет всего лишь 1,5% от дохода. После всех необходимых сверок и доработок проект в сентябре текущего года будет внесен в кабмин. После чего его рассмотрят депутаты Государственной думы, сообщает газета «Известия».

Если инициатива будет одобрена, то пилотный проект будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Калужской области уже с начала 2019 года до 2020 года, сообщает сайт телеканала «360».

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