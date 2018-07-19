Минобороны России впервые показало пуск и полет ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем

СЕГОДНЯ 11:55 2018-07-19T11:55:35+03:00

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Минобороны России впервые продемонстрировало пуск и полет новой крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». На полутораминутном ролике, который в своем аккаунте на Facebook опубликовало военное ведомство в четверг, 19 июля, показан запуск ракеты, ее полёт с борта самолета. Также можно увидеть цех огромных размеров, в котором видны еще несколько контейнеров с «Буревестниками».

Низколетящая и малозаметная ракета имеет неограниченную дальность, обладает возможность обхода рубежей перехвата и, как сообщает сайт «Звезды», отличается непредсказуемостью в траектории полёта. Снаряд считается неуязвимым для таких систем, как ПРО (противоракетная оборона) и ПВО (противовоздушная оборона).

Буревестник.

Как сообщает сайт «Звезды», сейчас активно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, а также проходят процесс усовершенствования технологические процессы изготовления и сборки ракеты. Создание «Буревестника» осуществляется в плановом порядке.

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

КСТАТИ

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Общая особенность новых видов вооружения (кроме подводного беспилотника) – преодоление позиционных районов ПРО с широкими возможностями маневрирования по курсу и высоте. Все видео, показанные Путиным - комбинация реальных съемок боевой техники и инфографики (подробности)