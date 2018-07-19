2018-07-19T11:52:50+03:00
Политика

В России начнутся полномасштабные испытания истребителя пятого поколения Су-57

Летчики-инструкторы проверят работу системы вооружений, радиолокационных станций, а также проведут учебные пуски авиационных средств поражения [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российский истребитель пятого поколения Су-57Российский истребитель пятого поколения Су-57Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство обороны России намерено начать испытания двух новых серийных самолетов пятого поколения Су-57. Они пройдут в Липецке в 4-м Центре боевой подготовки. И начнутся уже в будущем 2019 году.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, на первом этапе испытаний истребитель протестируют летчики-инструкторы. Им предстоит подробно изучить работу новейшей системы вооружений и радиолокационных станций. После чего они проведут учебные пуски авиационных средств поражения.

Вторая фаза испытаний Су-57 замкнется на формировании программы боевой подготовки, включая тактические приемы, позволяющие максимально эффективно использовать новые самолеты. Этим займутся специалисты самого высокого класса с максимальным числом боевых и учебно-тактических вылетов.

По завершению инструкторского тестирования, начнется обучение пилотов строевых полков и эскадрилий, сообщает газета "Известия".

Напомним, российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения всех существующих систем управления авиацией противника.

КСТАТИ

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