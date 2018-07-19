В России начнутся полномасштабные испытания истребителя пятого поколения Су-57
Министерство обороны России намерено начать испытания двух новых серийных самолетов пятого поколения Су-57. Они пройдут в Липецке в 4-м Центре боевой подготовки. И начнутся уже в будущем 2019 году.
Как рассказали в российском оборонном ведомстве, на первом этапе испытаний истребитель протестируют летчики-инструкторы. Им предстоит подробно изучить работу новейшей системы вооружений и радиолокационных станций. После чего они проведут учебные пуски авиационных средств поражения.
Вторая фаза испытаний Су-57 замкнется на формировании программы боевой подготовки, включая тактические приемы, позволяющие максимально эффективно использовать новые самолеты. Этим займутся специалисты самого высокого класса с максимальным числом боевых и учебно-тактических вылетов.
По завершению инструкторского тестирования, начнется обучение пилотов строевых полков и эскадрилий, сообщает газета "Известия".
Напомним, российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения всех существующих систем управления авиацией противника.
КСТАТИ
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