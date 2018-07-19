В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 12:09 2018-07-19T12:09:06+03:00

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили на 20 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице сохраняется вероятность шквалистого ветра и грозовых ливней

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Вероятность сильного ветра, местами до шквалистого, а также опасность прохождения грозовых ливней стали причиной тому, что в Москве и по области продлен желтый режим погодной опасности до 20 июля.

Накануне Гидрометцентр РФ опубликовал прогноз на ближайшие сутки, который заставит жителей столичного региона не убирать из дипломатов и сумок зонты и дождевики.

"Облачно. Сильный ветер. Дождь, местами сильный. Гроза", - говорится в сообщении метеорологов.

По прогнозам синоптиков, днем 19 июля воздух в Москве прогреется до 22 - 24 градусов, по области до 26. В ночные часы температурные показатели опустятся до 18 - 20 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5 - 10 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Ночью в Москве и Подмосковье пройдет дождь, местами гроза с сильными порывами ветра, сообщает сетевое издание

Гидрометцентр объявил на 19 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за грозы, дождя и ветра, m24.ru.