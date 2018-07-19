Автомобиль наехал на пешеходов в Испании, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:18 2018-07-19T12:18:51+03:00

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В Испании, городе Хаэн автономного сообщества Андалусия, пострадали не менее пяти человек из-за наезда легкового автомобиля на людей, переходивших дорогу по переходу на другую сторону улицы. Пострадавшими преимущественно являются пожилые женщины 65-80 лет, все они доставлены в больницу. Инцидент произошел 18 июля около 22:30 по местному времени (23:30 по мск).

Как передает агентство Europa Press, водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако в настоящий момент правоохранительные органы уже установили его личность и заняты поиском беглеца. В течения дня водитель может быть задержан.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал об автомобиле, въехавшем в толпу людей у церкви в пригороде Дублина. В результате происшествия пострадали четыре человека. По данным полиции, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением.