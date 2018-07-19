В Южной Корее арестован подозреваемый в шпионаже перебежчик из КНДР

СЕГОДНЯ 12:12 2018-07-19T12:12:11+03:00

Мужчина получал секретную информацию от бывших сотрудников военной разведки и переводал ее дипломатам одной из Восточноазиатских стран

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В Южной Корее арестован перебежчик из КНДР по фамилии Ли, который подозревается в нарушении закона о защите военной тайны и передаче секретных сведений третьей стороне.

Речь идет о примерно 109 фрагментах информации, посвященной работе Вооруженных сил страны, в том числе деятельности разведчиков, которые находились за рубежом. После инцидента всем им пришлось срочно вернуться на родину.

По данным прокуратуры центрального района Сеула, секретные данные были получены перебежчиком от бывших высокопоставленных чиновников командования военной разведки при Министерстве национальной обороны Южной Кореи. После злоумышленник передал их некому агенту, работающему в дипломатической миссии одной из Восточноазиатских стран. О каком именно государстве идет речь, пока неизвестно.

Как сообщает агентство "Ренхап", утечка была обнаружена в ходе расследования другого дела о шпионаже с участием бывших должностных лиц KDIC. В настоящий момент выясняется, могут ли быть на территории Кореи другие агенты разведки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что граждане КНДР регулярно пытаются перебраться на территорию соседней страны, поэтому перебежчики не редкость для Южной Кореи. Так, например, в конце 2017 года один из северокорейских военнослужащих смог пересечь границу двух государств, но получил несколько огнестрельных ранений от своих соотечественников.