Ученые нашли простейший способ улучшить работу мозга

СЕГОДНЯ 12:51 2018-07-19T12:51:57+03:00

Ученые советуют есть больше продуктов с содержанием железа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Американские ученые выяснили, что может существенно улучшить состояние памяти, другие мозговые функции, а также увеличить внимательность. Проведя ряд экспериментов, специалисты выяснили, этому способствует употребление в пищу продуктов с высоким содержанием железа

Такие выводы ученые сделали наблюдая за индийскими подростками, которые ели богатую железом пищу.

Добровольцами стали 140 молодых люде и девушек, которых разделили на две группы. Одна группа питалась продуктами с низким содержанием железа, а вторая употребляла в пищу богатое железом жемчужное просо. Эксперимент длился в течение полугода, во время которого состояние памяти и внимательности у детей из второй группы повысилось, пишет сайт «Утро.ру».

«По сравнению с обычным просом потребление биоукрепленного привело к большему улучшению внимания и памяти, – сказал руководитель исследовательской группы Мюррей Колб.

Специалист посетовал на то, что сегодня из-за дефицита железосодержащих продуктов в пище нетрудоспособными становится большое количество детей и взрослых, хотя продукты питания, богатые железом, являются одними из самых распространенных в мире.