Замглавы МИД РФ встретится с министром иностранных дел КНДР

СЕГОДНЯ 12:53 2018-07-19T12:53:14+03:00

В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы денуклеаризации и двустороннего сотрудничества

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Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов встретится с главой внешнеполитического ведомства КНДР Ли Ён Хо. Такое заявление сделал посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

По его словам, российский дипломат уже находится в Пхеньяне, где проводит встречи со своими северокорейскими коллегами, в частности, с заместителем главы МИД КНДР Цой Сон Хи, курирующей проблематику денуклеаризации, и еще одним замминистра Си Хон Чхолем, передает ТАСС.

"Программа достаточно обширная, Игорь Моргулов будет там находится полный рабочий день. Обсуждаются вопросы ситуации на Корейском полуострове, перспективы денуклеаризации и двустороннее сотрудничество, как его развивать и активизировать", - сказал посол, напомнив, что в этом году страны отмечают 70-е установления дипотношений.

Напомним, что в конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров также посещал Пхеньян с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с Ли Ён Хо и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает сайт kp.ru.