2018-07-19T13:32:13+03:00
Политика

Россия призвала Британию назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

К настоящему моменту МИД королевства еще ни разу не ответил на дипломатические ноты нашей страны по этому делу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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4 марта в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия4 марта в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияФото: REUTERS
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Россия призывает британские власти раскрыть имена подозреваемых в причастности к отравлению шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким заявлением выступил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

По его словам, российские дипломаты не раз направляли в МИД королевства ноты с просьбой подтвердить озвученные в СМИ версии случившегос , но так и не получили ответа ни на одну из них.

"Это сообщения в СМИ, официальных заявлений британской стороны, к сожалению, нет. Я хочу услышать от Скотланд-Ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне", — цитирует РИА Новости Яковенко

Посол подчеркнул, что изначально в Совете по национальной безопасности заявляли об отсутствии подозреваемых по делу Скрипалей, уже "буквально на следующий день" бездоказательно обвинили во всем Россию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по данным телеканала iTV, полиция Великобритании уже установила личности нескольких человек, которые могут быть причастны к отравлению. Среди них якобы есть россияне.

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