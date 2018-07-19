Россия призвала Британию назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
Россия призывает британские власти раскрыть имена подозреваемых в причастности к отравлению шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким заявлением выступил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
По его словам, российские дипломаты не раз направляли в МИД королевства ноты с просьбой подтвердить озвученные в СМИ версии случившегос , но так и не получили ответа ни на одну из них.
"Это сообщения в СМИ, официальных заявлений британской стороны, к сожалению, нет. Я хочу услышать от Скотланд-Ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне", — цитирует РИА Новости Яковенко
Посол подчеркнул, что изначально в Совете по национальной безопасности заявляли об отсутствии подозреваемых по делу Скрипалей, уже "буквально на следующий день" бездоказательно обвинили во всем Россию.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по данным телеканала iTV, полиция Великобритании уже установила личности нескольких человек, которые могут быть причастны к отравлению. Среди них якобы есть россияне.