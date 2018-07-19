2018-07-19T14:06:00+03:00
Политика

Племянница Скрипаля отреагировала на слухи об установлении виновных в отравлении

По словам Виктории, сейчас следует дождаться официального подтверждения этой информации Скотланд-Ярдом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Виктория СкрипальВиктория СкрипальФото: REUTERS
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Племянница британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория считает, что сообщение об установлении личностей возможных отравителей является попыткой СМИ создать новостной повод. Женщина призвала дождаться официального комментария Скотланд-Ярда, а не "заполнять эфир" попусту.

"Вот когда британская полиция выступит с заявлением и скажет, что мы имеем в виду вот таких граждан РФ, вот их фамилия, имя, отчество, тогда мы будем говорить, да, действительно. А так это "день радио", - Виктория.

Родственница пострадавших добавила, что у нее все еще остается много вопросов к следствию. Так, британские правоохранители утверждают, что злоумышленники прилетели на одном самолете с Юлией Скрипаль 3 марта и уже на следующий день покинули страну.

"Потом они опять сели в самолет, прилетели, траванули двух бомжей и опять улетели обратно?", - задалась вопросом Виктория, вспоминая новый случай отравления в соседнем британском городе Эймсбери, который уже спели связать с делом Скрипалей.

Племянница шпиона напомнила, что при оформлении визы все граждане оставляют отпечатки пальцев и свою фотографию. Именно поэтому сложно представить, что возможные преступники свободно перемещались между странами и до сих пор не были задержаны, передает газета "Известия".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в ряде СМИ сообщили об установлении личностей возможных отравителей британской полицией. Речь идет о нескольких гражданах России, которые якобы причастны к случившемуся в Солсбери и Эймсбери. В посольстве РФ в Лондоне уже призвали Скотланд-Ярд назвать имена подозреваемых.

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