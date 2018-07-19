2018-07-19T14:15:21+03:00
Политика

Путин заявил о готовности России к партнерским отношениям со всеми странами

Глава нашего государства 19 июля выступает на совещании послов и постоянных представителей РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 19 июля, на встрече с послами и постоянными представителями России, подчеркнул, что наша страна последовательно проводит ответственный и самостоятельный внешнеполитический курс. При этом российский лидер заявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми странами и международными организациями.

«В условиях динамичной, насыщенной событиями ситуации в мире Россия ответственно проводит последовательный, самостоятельный политический курс. <…> Мы открыты к партнерским, взаимовыгодным, конструктивным отношениям со всеми странами», - приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, в этот четверг, 19 июля, глава нашего государства выступает на совещании послов и постоянных представителей РФ, которое проходит в Москве. Как предполагается, особое внимание на встрече будет уделяться вопросам, связанным с поддержанием глобальной безопасности и стабильности.

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