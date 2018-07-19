2018-07-19T14:17:57+03:00
Политика

Россия зеркально вышлет греческих дипломатов

Пока что неизвестно, сколько человек вернутся на родину и когда это произойдет
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Россия намерена зеркально выслать греческих дипломатовРоссия намерена зеркально выслать греческих дипломатовФото: REUTERS
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Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что Москва примет ответные зеркальные меры в отношении Греции и вышлет их дипломатов обратно в родную страну. Он подчеркнул, что имена политиков или дата их высылки пока что неизвестны.

«Мы уже объявили о том, что будут зеркальные меры; я не знаю, когда, кого и в каких размерах, но, конечно, в соответствии с существующей практикой ответные меры будут», - отметил Маслов ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 11 июля Греция объявила о высылке двух российских дипломатов и запрете еще двоим въезжать на территорию страны из-за «противоправных действий против национальной безопасности». Россиян обвинили в попытках сбора и распространении информации, а также подкупе государственных чиновников. Основной темой дипломатического скандала стало соглашение между Грецией и Македонией о новом названии республики.

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