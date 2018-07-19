2018-07-19T15:00:12+03:00
Политика

Путин назвал «в целом успешной» встречу с Трампом

По словам главы нашего государства, саммит РФ - США положил начало позитивным изменениям в российско-американских отношениях [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в ХельсинкиПрезидент России Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в ХельсинкиФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 19 июля, на встрече с послами и постоянными представителями России, поделился мнением о своих переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом, прошедших в минувший понедельник, 16 июля. По его словам, состоявшаяся в Хельсинки встреча «была в целом успешной» и «привела к полезным договоренностям».

При этом глава нашего государства отметил, что саммит РФ - США положил начало позитивным изменениям в российско-американских отношениях, несмотря на попытки «некоторых сил в Соединенных Штатах» принизить его результаты. «Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события, тем более, что определенные силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки», - приводит слова российского лидера ТАСС.

Выступление президента России на совещании послов и постпредов РФ.

Между тем Путин признал, что отношения Москвы и Вашингтона в настоящее время по многим параметрам хуже, чем во времена холодной войны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы российско-американских и международных отношений. При этом по итогам встречи президенты отметили, что сделан большой шаг вперед.

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