2018-07-19T15:03:58+03:00
Политика

Путин заявил о необходимости сохранения договоренностей по иранской ядерной программе

Глава нашего государства 19 июля выступает на совещании послов и постоянных представителей РФ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 19 июля, на встрече с послами и постоянными представителями России, заявил о необходимости сохранения международных договоренностей по иранской ядерной программе. Как заметил глава нашего государства, ядерная сделка, заключенная в 2015 году, «играет важнейшую роль для глобального режима нераспространения».

«Сейчас задача - сохранить эту ключевую договоренность и предотвратить неконтролируемый рост напряженности на Ближнем Востоке», - приводит слова российского лидера ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от соглашения, которое было заключено в 2015 году между Тегераном и «шестеркой» международных посредников (Россией, Соединенными Штатами, Великобританией, КНР, Францией и ФРГ). Этот документ ввел ограничение на ядерную программу Ирана в обмен на ослабление режима международных санкций в отношении исламской республики.

Выступление президента России на совещании послов и постпредов РФ.

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