Путин заявил, что соразмерно ответит НАТО, разместившим военные базы у границ России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия соразмерно ответит НАТО, которые разместили свои военные базы у границ страны.
«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», - подчеркнул Владимир Путин во время выступления на совещании послов и постпредов РФ в МИД России.
Он отметил, что подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, последует, его словам лидера РФ, соразмерная реакция. Кроме того, Путин предостерег Запад о возможных последствиях их действий.
Выступление президента России на совещании послов и постпредов РФ.
«Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях», — указал российский президент.