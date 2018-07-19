Путин заявил, что соразмерно ответит НАТО, разместившим военные базы у границ России

СЕГОДНЯ 15:14 2018-07-19T15:15:06+03:00

Также российский президент отметил, что перед включением Украины или Грузии в альянс, им стоит подумать о возможных последствиях

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия соразмерно ответит НАТО, которые разместили свои военные базы у границ страны.

«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», - подчеркнул Владимир Путин во время выступления на совещании послов и постпредов РФ в МИД России.

Он отметил, что подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, последует, его словам лидера РФ, соразмерная реакция. Кроме того, Путин предостерег Запад о возможных последствиях их действий.

Выступление президента России на совещании послов и постпредов РФ.

«Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях», — указал российский президент.