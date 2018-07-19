Правительство решило улучшить охрану Третьяковской галереи

СЕГОДНЯ 15:36 2018-07-19T15:36:51+03:00

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Премьер министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о выделении около 29 миллионов рублей на дооборудование системы охранного телевидения Третьяковской галереи.

Глава Кабмина постановил выделить для Минкультуры России из резервного фонда правительства РФ сумму в 28 977 000 рублей для приобретения и установки в галерее современной системы охранного телевидения, говорится в постановлении правительства. «Выделение указанных средств позволит дооснастить необходимым оборудованием три здания и одно фойе указанного учреждения", отметил премьер.

Напомним, что вечером 25 мая посетитель галереи Игорь Подпорин разбил стекло, защищающее картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года». Мотивировал он свой поступок тем, что «картина не соответствует историческим фактам».

В результате осколки порвали полотно картины в трех местах. Холст был поврежден в центральной части на фигуре царевича. Однако, самые сложные для восстановления места картины - изображения рук и лиц не пострадали.

Мужчину передали полиции, а на место происшествия прибыли реставраторы и служба безопасности музея.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Игоря Подпорина на два месяца. В суде обвиняемый дал уже другие показания, нежели ранее полицейским. В зале суда он заявил, что выпил в буфете галереи компот, но алкоголь не употреблял. Хотя ранее он признался, что выпил спиртное и под его воздействием «возмутился содержанием картины» и нанес удары по ней.

Суд оценил нанесенный подсудимым ущерб в 500 тыс. рублей. Подпорину было предъявлено обвинение в порче особо ценных объектов культурного наследия РФ (ч. 2. ст. 243 УК РФ). Ему грозит наказание до шести лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей.