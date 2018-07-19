Никакого "двойного дна": Путин назвал "Северный поток-2" коммерческим проектом

СЕГОДНЯ 15:40 2018-07-19T15:40:39+03:00

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Совестные проекты России и стран Европы носят чисто коммерческий характер без какой-либо политической подоплеки. Это относится и к строительству магистрального газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания российских послов и постоянных представителей в министерстве иностранных дел.

"Все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, и "Северный поток - 2", носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер, в них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна", - заверил глава государства.

По его словам, общая транспортная и энергетическая инфраструктура России и ЕС складывалась десятилетиями и на данный момент обе стороны имеют множество пересекающихся интересов в сфере экономики.

Выступление президента России на совещании послов и постпредов РФ.

Путин подчеркнул, что, "несмотря на нынешние трудности", Евросоюз остается одним из главных торговых партнеров нашей страны, поэтому необходимо развивать двусторонние отношения. Именно такой подход является "ключом к обеспечению безопасности и стабильности" в регионе, а не развертывании войск НАТО у российских границ, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что отдельные страны, такие, например, как США и Эстонию, выступают против реализации проекта "Северный поток-2". Они считают, что газопровод станет "рычагом воздействия" на западную политику.