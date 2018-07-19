В Подмосковье вор решил вернуть украденные вещи местной жительнице
Необычный случай произошел в Подмосковье. Вор после того, как украл вещи у одной из местных жительниц, решил вернуть украденное.
Инцидент произошел накануне городе Одинцово.
Продавщица небольшого ларька в подземном переход закрывала магазин и оставила у стены свою сумку с личными вещами. В это время проходящий мимо молодой человек решил воспользоваться невнимательностью женщины и прихватил пакет с содержимым с собой. После чего скрылся.
История получила широкий общественный резонанс. Сердобольные жители города развесили объявления в переходе и на близлежащей территории с просьбой к злоумышленнику вернуть украденное.
На удивление, это сработало: мужчина вернул сумку и извинился перед пострадавшей.
Стоит отметить, что возврат украденного, как и само преступление, попало на камеры наблюдения, установленные в подземном переходе.
Судя по видео, мужчина признал свою вину и попросил прощения у женщины, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня».
Возбуждалось ли по факту произошедшего правоохранителями уголовное производство и обращалась ли продавец в полицию — не сообщается.
Вор вернул украденное в Подмосковье.