В Подмосковье вор решил вернуть украденные вещи местной жительнице

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-19T16:10:14+03:00

В Подмосковье вор украл вещи у местной жительницы, после чего принял решение вернуть их обратно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возврат украденного, как и само преступление, зафиксировали камеры видеонаблюдения [видео]

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Необычный случай произошел в Подмосковье. Вор после того, как украл вещи у одной из местных жительниц, решил вернуть украденное.

Инцидент произошел накануне городе Одинцово.

Продавщица небольшого ларька в подземном переход закрывала магазин и оставила у стены свою сумку с личными вещами. В это время проходящий мимо молодой человек решил воспользоваться невнимательностью женщины и прихватил пакет с содержимым с собой. После чего скрылся.

История получила широкий общественный резонанс. Сердобольные жители города развесили объявления в переходе и на близлежащей территории с просьбой к злоумышленнику вернуть украденное.

На удивление, это сработало: мужчина вернул сумку и извинился перед пострадавшей.

Стоит отметить, что возврат украденного, как и само преступление, попало на камеры наблюдения, установленные в подземном переходе.

Судя по видео, мужчина признал свою вину и попросил прощения у женщины, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня».

Возбуждалось ли по факту произошедшего правоохранителями уголовное производство и обращалась ли продавец в полицию — не сообщается.