Бред Питт и Ди Каприо могли сыграть главные роли в "Горбатой горе"

СЕГОДНЯ 16:06 2018-07-19T16:06:38+03:00

Режиссер Гас Вен Сент был первым, кто решил экранизировать этот рассказ, но проблемы с кастингом оказались непреодолимыми

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Американские актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт могли сыграть тех самых ковбоев-любовников из знаменитого фильма "Горбатая гора", но отказались участвовать в кастинге на главные роли. Об этом поведал режиссер Гас Ван Сент, который первым взялся за экранизацию одноименного рассказа писательницы Энни Пру.

По его словам, кроме Ди Каприо и Питта от съемок в драме отказались также Мэтт Дэймон и Райан Филлипп. У всех были разные причины для такого решения, но в результате трудности с кастингом оказались непреодолимыми, и режиссер отказался от идеи адаптировать произведение.

"Никто не хотел этого делать. Я работал над фильмом и чувствовал, что нам нужен сильный актерский состав со знаменитыми артистами. Но у нас ничего не вышло", — цитирует IndieWire Ван Сента.

В результате вестернский гей-фильм удалось снять тайваньскому режиссеру Энгу Ли. Картина появилась на экранах в 2005 году, а главные роли в ней сыграли Хит Леджер и Джейк Джилленхол. Именно они подорвали миф о том, что после того актер сыграет гея, его карьера будет разрушена. В результате "Горбатая гора" завоевала три премии "Оскар" и "Золотого льва".

Напомним, что в 2008 года звезду оскороносного фильма Хита Леджера обнаружили мертвым в его нью-йоркской квартире. Он скончался в возрасте 28 лет от передозировки снотворным, передает сайт kp.ru.